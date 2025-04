Osimo, rintracciato furgone rubato: denunciato e multato il conducente

Il conducente del mezzo, italiano residente in un comune limitrofo con a suo carico diversi precedenti penali, alla richiesta da parte degli agenti di fornire i documenti del veicolo e la patente di guida ha affermato di non averli al seguito

OSIMO – All’inizio di marzo nel centro abitato di Osimo Stazione, durante i normali controlli dei veicoli in transito, una pattuglia della Polizia locale di Osimo ha fermato un furgone Renault perché dal controllo della targa tramite sistema di telecamere ocr risultava sprovvisto della copertura assicurativa. Il conducente del mezzo, italiano residente in un comune limitrofo con a suo carico diversi precedenti penali, alla richiesta da parte degli agenti di fornire i documenti del veicolo e la patente di guida affermava di non averli al seguito. Insospettiti di ciò gli agenti hanno proceduto al controllo tramite le banche dati della motorizzazione civile dalle quali risultava che lo stesso non era più titolare di patente di guida perché revocata. Inoltre, dato che lo stesso non riusciva a fornire una spiegazione plausibile del perché stesse guidando un mezzo intestato ad una ditta con la quale non aveva nessun rapporto, hanno fatto controlli più approfonditi sulla targa del veicolo, risultato oggetto di furto con denuncia ancora in corso di validità risalente a gennaio 2014.

Il sequestro

Il furgone è stato posto sotto sequestro ed il conducente denunciato per i reati di ricettazione e per essere risultato recidivo alla guida di un veicolo senza essere titolare di patente di guida. Gli è stata comminata una sanzione amministrativa per aver condotto un veicolo senza la prescritta copertura assicurativa. Da ulteriori indagini effettuate successivamente dalla Polizia locale osimana, gli agenti hanno individuato un altro uomo coinvolto nella vicenda e anche lui è stato denunciato per ricettazione in concorso. Conclusa l’attività di indagine il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.