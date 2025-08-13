Osimo, parti pericolanti in via Ugo Foscolo: intervengono i vigili del fuoco

L’area sottostante è stata preventivamente delimitata e messa in sicurezza al fine di garantire l’incolumità delle persone. Il fatto ad Osimo

OSIMO – I vigili del fuoco, con la squadra di Osimo e l’ausilio dell’autoscala proveniente dalla sede centrale, sono intervenuti in via Ugo Foscolo alle ore 10 di oggi, 13 agosto, per la rimozione di elementi pericolanti. L’area sottostante è stata preventivamente delimitata e messa in sicurezza al fine di garantire l’incolumità delle persone. Sul posto è presente il tecnico del Comune di Osimo. Nessuna persona è rimasta coinvolta.