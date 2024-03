Osimo, maxi controlli congiunti per le strade e nelle scuole

OSIMO – Nel centro storico osimano e nelle frazioni si è svolto un altro servizio ad alto impatto interforze disposto dal questore Cesare Capocasa d’intesa con il prefetto Saverio Ordine, a seguito delle determinazioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica per arginare e contrastare ogni forma di criminalità, in particolare spaccio di droga ma anche reati predatori o episodi violenti che destano inevitabile allarme sociale. Il personale impiegato nel servizio due operatori del Commissariato di Polizia di Osimo, un proprio Ufficio, sei operatori del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, sei militari della locale Compagnia Carabinieri e due militari della Guardia di Finanza, coordinati dal Funzionario del Commissariato Polizia di Stato di Osimo, ha Pagina 2 di 2 lavorato in sinergia per impedire il sorgere di una qualunque forma di turbativa all’ordine e alla sicurezza della cittadinanza. Sono stati effettuati sette posti di controllo in varie punti strategici del territorio comunali, e controllato gli avventori di diversi esercizi pubblici. Complessivamente sono state controllate 162 persone tra cui 30 con pregiudizi di polizia, nei cui confronti non sono però emersi provvedimenti giudiziari da eseguire. Nessun provvedimento è stato adottato nei confronti dei conducenti degli 81 veicoli controllati, tutti risultati rispettosi alle regole del Codice della Strada.

Le lezioni a scuola

Nell’ambito del progetto “Educhiamo insieme alla legalità”, voluto dal Questore d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale e rivolto agli istituti scolastici di Ancona e della Provincia, si è concluso il ciclo di incontri dei poliziotti di Osimo con gli studenti delle scuole secondarie di Primo grado degli Istituti Comprensivi osimani: “Bruno da Osimo”, “Caio Giulio Cesare” e “Fratelli Trillini”. Il personale del Commissariato di Polizia di Osimo ha infatti incontrato i ragazzi delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado di Passatempo. Anche con loro, come avvenuto con i loro coetanei delle altre scuole medie, sono stati affrontanti temi di grande interesse perché li riguardano da molto vicino: il bullismo, il cyberbullismo, l’uso consapevole del web e dei social ed i pericoli della rete. Un incontro interattivo arricchito dalle tante interessanti domande rivolte ai poliziotti che hanno cercato di soddisfare tutte le curiosità dei ragazzi. L’auspicio è che questa esperienza e i tanti consigli dispensati possa contribuire a diffondere la cultura della legalità e ad avvicinare i giovani cittadini alla Polizia di Stato, da sempre in prima linea nella tutela dei diritti delle persone, in particolare di quelle più fragili e vulnerabili.