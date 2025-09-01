Osimo, Lucia torna a casa a 5 mesi dall’investimento: festa al “Baratto”



OSIMO – Una moto l’aveva investita nel marzo scorso mentre attraversava via Ungheria a Osimo, a pochi metri dalla sede dell’associazione Il baratto dove svolge attività di volontaria. La corsa in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso di Torrette è stata immediata. Sono passate settimane di terapie e poi di ritorno in sala operatoria, cure e tanta riabilitazione. In questi giorni, dopo cinque mesi, la 26enne osimana Lucia è stata dimessa ed è tornata a casa. Per celebrare il suo ritorno, nella sede del Baratto in via Ungheria, si è riunito per salutarla un gruppo di volontarie con Caterina Di Benedetto, la presidente dell’associazione di Osimo che da 16 anni pratica l’economia solidale e offre un supporto concreto al territorio con il suo modello di scambio e di riciclo di prodotti esistenti.

Lucia si è fermata, commossa, per ringraziare tutti, grata di poter tornare e dei loro pensieri pieno di incoraggiamento e conforto dopo quanto accaduto.

Tra palloncini e striscioni, l’associazione comunica: «Il Baratto festeggia il ritorno a casa di Lucia. La più giovane tra le volontarie, 26 anni compiuti a giugno, rientra a casa dopo essere stata investita il 19 marzo scorso proprio nella stessa via Ungheria, a pochi passi dalla sede dove da molti anni presta servizio come volontaria. Sono stati 5 lunghi mesi in cui Lucia ha affrontato tutto con coraggio da leonessa. Adesso è pronta per tornare alla vita».



