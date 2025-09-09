Numana, poliziotti perquisiscono un locale: maxi multa per irregolarità

NUMANA – Nell’ambito dei controlli dei locali pubblici disposti dal questore Capocasa d’intesa con il prefetto Valiante, la Polizia di Stato della Questura di Ancona venerdì 5 settembre ha effettuato un accesso ispettivo in un noto locale di Numana. All’esito del controllo sono emerse gravi irregolarità nella gestione dell’esercizio commerciale da parte del suo titolare, 50enne. Durante un primo sopralluogo, i poliziotti hanno constatato infatti la presenza di un topo morto nel cortile che collegava la sala cucina con un locale adibito a deposito delle celle frigorifere. Il personale dipendente poi attraversava il cortile senza utilizzare i dovuti calzari, di fatto contaminando la cucina di agenti infestanti, in violazione delle normative sull’igiene pubblica. Gli operatori accertavano anche che le zanzariere della cucina erano rotte e in cattivo stato, i bidoni dell’immondizia risultavano essere scoperti, mentre il manuale di autocontrollo haccp presentava alcune irregolarità. Sul posto è intervenuto il personale reperibile dell’Ast Marche, in ausilio al personale di polizia operante, contestando in sede di ispezione al suddetto titolare le citate violazioni e redigendo verbale di sopralluogo. Il controllo dei due dipendenti presenti al momento dell’ispezione ha permesso di verificare come uno di essi, minorenne, non fosse stato regolarmente assunto. Per tale motivo è stato inoltrato all’Ispettorato territoriale del Lavoro di Ancona una segnalazione per la contestazione (di duemila e 500 euro) dell’avvenuta violazione dell’articolo 14 del dl 81/2008 (provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).

La perquisizione

Durante le fasi del controllo, a seguito di attività info-investigativa, il personale ha effettuato una perquisizione alla ricerca di sostanze stupefacenti all’interno del locale che di rinvenire e sequestrare un quantitativo di circa 7 grammi di cocaina. Il detentore dello stupefacente è stato segnalato alla Prefettura per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti. Al momento del controllo amministrativo, all’interno dei locali dove sono custoditi i frigo-congelatori, assieme al titolare, i poliziotti hanno riscontrato anche la presenza di una extracomunitaria di 35 anni, con numerosi precedenti e pregiudizi di polizia per ricettazione, appropriazione indebita e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.