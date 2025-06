Addio a Stefano Foresi, un simbolo della politica anconetana

ANCONA – Le prime luci dell’alba di oggi, martedì 24 giugno 2026, hanno portato via con sé uno dei protagonisti più amati della scena politica di Ancona. Stefano Foresi, 76 anni, si è spento all’ospedale di Torrette, dove negli ultimi giorni le sue condizioni di salute si erano aggravate in seguito a una lunga battaglia contro la malattia.

La sua scomparsa segna la fine di un’era per la città dorica. Foresi aveva dovuto abbandonare il consiglio comunale solo un mese fa, a fine maggio, proprio a causa dei problemi di salute che lo affliggevano da tempo. Ma il suo ricordo rimarrà indelebile nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e lavorare al suo fianco.

Quello che rendeva speciale Stefano Foresi era la sua capacità unica di essere “l’assessore di tutti”. Una figura che trascendeva gli schieramenti politici, capace di conquistare il rispetto non solo della sua parte politica, ma anche degli avversari. Oggi, infatti, anche chi un tempo sedeva sui banchi dell’opposizione, lo ricorda con parole di stima e affetto. Oggi i messaggi di cordoglio sono numerosissimi, sui social. Per decenni è stato il volto della sinistra prima, del centrosinistra poi, sempre coerente con i suoi principi e sempre schierato in difesa dei più deboli. La sua era una politica fatta di vicinanza alla gente, di ascolto, di impegno concreto per chi aveva più bisogno.

La passione per il basket

Ma Foresi non era solo politica. Prima di dedicarsi completamente all’amministrazione pubblica, aveva coltivato la passione per il basket, distinguendosi come giocatore e successivamente come dirigente. Per 28 anni aveva lavorato come geometra tecnico-venditore in una ditta specializzata nella sicurezza stradale, senza mai trascurare il suo impegno sindacale nel settore metalmeccanico. Nonostante l’agenda sempre piena tra lavoro e politica, Foresi aveva sempre trovato il tempo per dedicarsi al volontariato e all’associazionismo, dimostrando ancora una volta quanto fosse profondo il suo senso civico e la sua voglia di contribuire al bene della comunità.

Con la sua scomparsa, Ancona perde non solo un politico di valore, ma soprattutto un uomo buono, determinato e generoso, che ha saputo lasciare un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto. La camera ardente sarà ospitata in Comune, per dare modo a tutti i suoi amici di portargli l’ultimo saluto.