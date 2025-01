Montemarciano, in cucina attrezzature sporche e unte: multe per 33mila euro ad un locale etnico

MONTEMARCIANO – Nella mattinata di ieri 23 u.s., i Reparti speciali dei Carabinieri Nas e Nil di Ancona, a Montemarciano, hanno effettuato un controllo congiunto in un esercizio commerciale etnico dedito alla vendita di pietanze tipiche della cucina mediorientale, accertando violazioni di carattere igienico sanitario ed in materia di impiego e sicurezza dei lavoratori.



Nel corso dell’attività i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno accertato diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e sull’antincendio. In particolare: la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e prevenzione rischi, la mancata formazione degli addetti alle emergenze di primo soccorso e antincendio, nonché l’omessa revisione degli estintori. Per tali motivi, al titolare dell’esercizio, sono state elevate sanzioni per complessivi 33.000 euro circa.



Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità Carabinieri di Ancona ha rilevato diffuse e gravi carenze igienico-sanitarie nei locali laboratorio, deposito e vendita. Inoltre le attrezzature che sono risultate attinte da unto stratificato e sporco incrostato. Per le non conformità rilevate è stato richiesto l’intervento di personale del Servizio di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona che, concordando con le valutazioni di questo N.A.S. Carabinieri, ha disposto l’immediata sospensione dell’attività sino al ripristino delle normali condizioni igieniche.

Nel prosieguo dell’ispezione, i militari hanno accertato altresì l’omessa predisposizione del manuale di autocontrollo “HACCP”. All’esito del controllo sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi euro 3.000.