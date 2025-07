Il Tribunale di Ancona – Sezione Penale – Ufficio Misure di Prevenzione, su richiesta di questa Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona, ha disposto il sequestro dei beni riconducibili a un noto soggetto di origine calabrese, pluripregiudicato anche per reati associativi di matrice mafiosa, da anni residente in territorio marchigiano.

Nello scorso mese di settembre 2024, li destinatario della misura di prevenzione era stato ricercato su tutto il territorio nazionale e successivamente arrestato in Slovenia, dopo essersi sottratto all’esecuzione di una condanna definitiva ad oltre vent’anni di reclusione per associazione a delinquere e trattico di sostanze stupetacenti, accertati nel corso di una articolata indagine condotta da questa Procura della Repubblica.

Risultano inoltre a suo carico condanne per numerosi altri reati, ed in particolare per una associazione a delinquere organizzata sul territorio marchigiano, dedita ad estorsioni e altri delitti con violenza alla persona, di cui è stato riconosciuto in maniera definitiva il carattere mafioso ai sensi dell’art. 416 bis codice penale.



Anche in tale procedimento, l’affermazione di responsabilità per condotte realizzate utilizzando la forza di intimidazione del vincolo associativo è avvenuta all’esito delle complesse investigazioni condotte da questa Procura Distrettuale Antimafia.

Infine, il destinatario della misura di prevenzione è stato di recente raggiunto da misure cautelari emesse dal Tribunale di Fermo a seguito di una indagine condotta dalla Procura di Fermo in relazione a una frode nel settore dei superbonus per lavori edilizi.

Il provvedimento di prevenzione emesso dal Tribunale di Ancona, eseguito dai militari del G.I.C.O. del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Ancona, ha portato al sequestro di 6 unità immobiliari e terreni situati tra li capoluogo dorico, Montegranaro e Porto Recanati nel Maceratese. Ed ancora: di un’auto di lusso (Porsche Cayenne); delle quote di diverse società e di conti correnti localizzati in Italia e Polonia, per un valorecomplessivo di circa unmilione di euro.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro dopo aver valutato la approfondita e puntuale ricostruzione del patrimonio del proposto e del suo nucleo tamiliare operata dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona, rilevando un’evidente sproporzione tra il profilo reddituale (Il destinatario risulta infatti formalmente “nullatenente”) e gli investimenti immobiliari e mobiliari eftettuati nel tempo da tutto il nucleo familiare.

È stato così possibile ricondurre al destinatario della misura di prevenzione patrimoniale i beni sequestrati – che nella maggior parte dei casi risultavano intestati a persone fisiche, tra cui familiari e società interposte – cosi come ulteriori asset presenti in Polonia.

«Il sequestro di patrimoni illeciti, detenuti ni Italia o all’estero, pure sotto forma di “beni rifugio”, secondo lo spirito del codice antimafia, assume un valore sociale, porche consente di restituire alla collettività el ricchezze accumulate nel tempo dalla criminalità. Si rappresenta che li provvedimento di sequestro è stato emesso prima della instaurazione di un pieno contraddittorio, che avrà luogo dinanzi al Tribunale di Ancona, nell’ambito del relativo procedimento di prevenzione, volto alla verifica della sussistenza di tutti i presupposti per la confisca del beni», spiega la Procura.