Marcelli, pugno in faccia: scatta il Daspo urbano per l’aggressore

ANCONA – Nei giorni scorsi, il questore Capocasa ha emesso il 70esimo Daspo urbano dall’inizio dell’anno, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 14/2017, nei confronti di un giovane. Il ragazzo si era reso responsabile di una aggressione con un violento pugno ai danni di un altro ragazzo lo scorso Ferragosto in piazza Miramare a Marcelli di Numana.



A seguito del pugno, la vittima cadeva al suolo e riportava una frattura al naso con una diagnosi di 21 giorni di prognosi.

In particolare, l’aggressione era stata motivata dall’intento di distogliere la vittima dal difendere un suo amico, al quale poco prima lo stesso giovane destinatario della misura di prevenzione del Daspo urbano, in concorso con un altro soggetto, aveva rubato una collana d’oro.

Il fatto, verificatosi nelle immediate vicinanze di diversi locali pubblici molto frequentati dai residenti e turisti, causava particolare allarme sociale tra la popolazione. Per tali ragioni, il Questore di Ancona ha emesso nei confronti dell’aggressore la misura di prevenzione del Daspo urbano, che prevede, fino al 2026, il divieto di accesso all’area urbana del lungomare e della piazza Miramare di Marcelli di Numana, con contestuale divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali siti nell’area urbana di riferimento e in prossimità dei quali si è verificata la violenta aggressione.

L’eventuale violazione del divieto è punita con la reclusione e con la multa.