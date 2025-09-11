Marcelli di Numana, irregolarità amministrative e cocaina rinvenuta all’interno: locale chiuso per 15 giorni

ANCONA – La Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento con cui il Questore di Ancona, ai sensi dell’art. 100 TULPS, ha disposto la chiusura di un esercizio pubblico a Marcelli di Numana per la durata di 15 giorni a partire da ieri.
Il provvedimento è conseguente ad un controllo di polizia amministrativa – nel corso del quale venivano riscontrate irregolarità – successivamente sfociato in attività di polizia giudiziaria, che portava al rinvenimento all’interno del locale e al conseguente sequestro di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
«Giova rammentare – precisa la Questura – che la misura adottata dal Questore non assolve ad una esigenza punitiva o repressiva, bensì risponde ad una finalità esclusivamente preventiva e cautelare, a garanzia di interessi pubblici primari quali la sicurezza e l’ordine pubblico».
Il provvedimento si inserisce nell’ambito dell’intensificazione dei controlli sui locali pubblici presenti su tutto il territorio, disposta dal Questore Capocasa, in linea con le determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Valiante.