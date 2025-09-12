Marcelli di Numana, follia di Ferragosto: strappa la collana in oro a un giovane, poi calci e pugni. Daspo urbano

Nei pressi della piazza Miramare, con altre due persone, con un escamotage aveva attirato in disparte un ragazzo e gli aveva strappato dal collo una collana in oro. Poi aveva cercato invano di sottrargli il cellulare per impedirgli di chiamare il 112

ANCONA – Nei giorni scorsi, il Questore di Ancona ha emesso il 68esimo Daspo urbano dall’inizio dell’anno ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 14/2017. La misura di prevenzione ha la precisa finalità disporre il divieto di accesso in pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento nei confronti delle persone denunciate negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero locali di pubblico intrattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio.

In particolare, destinatario del provvedimento è un giovane che, lo scorso Ferragosto, nei pressi della piazza Miramare di Marcelli di Numana, unitamente ad altre due persone, con un escamotage aveva attirato in disparte un ragazzo e gli aveva repentinamente strappato dal collo una collana in oro. Successivamente aveva cercato invano di sottrargli il cellulare per impedirgli di chiamare il Numero Unico di Emergenza 112. Inoltre, insieme ad altri due giovani, aveva aggredito con calci e pugni un altro ragazzo intervenuto in aiuto della vittima. Poco dopo era stato fermato dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Con la misura di prevenzione emessa dal Questore Capocasa al ragazzo è stato vietato lo stazionamento e l’accesso nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici situati nei pressi della Piazza Miramare di Marcelli di Numana fino al 2026.