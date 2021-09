Marcelli, trauma facciale per un ciclista centrato da un’auto: trasferito a Torrette

L'uomo in sella ad una bicicletta da corsa è stato investito da un'auto e nell'impatto con il suolo ha riportato un importante trauma facciale. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Numana ed Icaro

ANCONA – Incidente questa mattina poco dopo alle 8 a Marcelli nei pressi del fiume Musone. Un ciclista in sella ad una bicicletta da corsa è stato centrato da un’auto mentre percorreva la litoranea.

L’incidente si è verificato davanti al campeggio Numana Blu. Per soccorrere l’uomo, intorno ai 50 anni di età, si è alzato in volo anche Icaro. Sul posto per i rilievi di rito i Carabinieri della Stazione di Numana.

Il ciclista nell’impatto con l’asfalto ha riportato un importante trauma facciale che ne ha reso necessario il trasferimento al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Il trasporto in ospedale è avvenuto ad opera di una ambulanza del 118. L’uomo al momento non è in pericolo di vita.