Maltempo, forte grandinata nell’Osimano e sul Conero: la conta dei danni

OSIMO – Una grandinata violentissima ha devastato l’Osimano ieri pomeriggio (3 agosto). Adesso si procede alla conta dei danni. La situazione non è ancora stata ripristinata su diverse strade. Stamattina (4 agosto) il candidato Pd Matteo Ricci è atteso in Comune a Osimo dalla sindaca Michela Glorio per un sopralluogo nei siti più colpiti. I fossi hanno retto, conferma la prima cittadina. Sono circa 80 gli interventi dei vigili del fuoco nell’Anconetano.

La situazione

Campi e strade di Osimo e Castelfidardo sono stati sepolti da un manto “innevato”. Imbiancata anche la spiaggia di Numana in un paesaggio surreale per un 3 di agosto fuori dall’ordinario. Forti i disagi per il violento temporale che si è abbattuto poco dopo le 13, anche con raffiche di vento forti a tratti.

A Osimo, tra le 13.15 e le 13.30, sono caduti 40 millimetri di pioggia in 15 minuti, con un’intensità di picco di 175 millimetri all’ora. Nel giro di pochi minuti alcune strade si sono trasformate in fiumi e alcune zone sono rimaste temporaneamente senza corrente. Il traffico è andato in tilt su diverse strade, chiuse almeno fino a stamattina (vie Buffarda e Spontini tra tutte) e diversi alberi sono caduti. Allagamenti hanno interessato diverse aree, tra cui il maxiparcheggio di via Colombo e un’area dell’ospedale “Ss. Benvenuto e Rocco”. Allagati i locali del piano terra dove si trovano il pronto soccorso e il reparto di radiologia. Le squadre di pronto intervento e di manutenzione del presidio Inrca, dopo aver allertato la centrale del 118, si sono subito messe in moto per ripristinare tutti i servizi e limitare i disagi per i pazienti presenti. Il Comune di Osimo ha aperto il Coc e vigili del fuoco, municipale e sono rimasti in allerta.

Problemi anche a Marcelli dove, di nuovo, si sono allagati scantinati e appartamenti al piano terra, soprattutto in via Castelfidardo. La proprietaria di una di quelli, in affitto a vacanzieri, afferma: «Non si può andare avanti così, i miei affittuari avevano l’acqua alle caviglie. E’ ora che si proceda a un intervento davvero risolutivo, subito, non tra settimane, e che il sindaco metta a disposizione soluzioni alternative per i turisti, come i “miei” ospiti, che in situazioni simili non possono soggiornare più nella struttura che hanno prenotato».

Il Comitato alluvione Marche afferma: «Ieri pomeriggio è stata una giornata veramente pesante per la zona di Numana, come per tutte le altre dell’hinterland. Riguardo Marcelli di Numana è fondamentale e ripeto fondamentale che tutta la politica unisca le forze per poter dare una risposta immediata al problema del rifacimento del sistema fognario. Chiediamo con voce forte e decisa alla Regione Marche, al governo nazionale che vengano stanziati i fondi necessari per questa opera che non può più attendere neanche un giorno in più. Servono 12 milioni di euro per mettere in sicurezza l’intera area, ieri fortunatamente il temporale è durato pochi minuti se fosse durato di più probabilmente sarebbe saltata l’intera stagione estiva. Numana è una perla nel Conero, come tale deve essere considerata dalla regione e dal governo nazionale. Stiamo tutti uniti al fianco del sindaco Gianluigi Tombolini, perché possa riuscire a trovare queste risorse». Proprio per far fronte al numero di interventi in corso, ad Ancona sono arrivate a rinforzo unità dal Comando di Pesaro. Anche in A14, tra Ancona sud e Loreto- Porto Recanati, c’erano cumuli di chicchi sul ciglio della carreggiata.

Castelfidardo

Almeno una cinquantina le chiamate pervenute alla centrale operativa della polizia locale di Castelfidardo tra alberi caduti, auto bloccate, tombini saltati, smottamenti e cedimenti dell’asfalto, richieste di soccorso per automobilisti in panne e situazioni di pericolo. La lista non ha risparmiato nessuna strada tra quelle comunali, provinciali e statali che sono state colpite con inaudita violenza costringendo le pattuglie della polizia locale coadiuvate dalle squadre della protezione civile e del personale dell’ufficio tecnico a prodigati con ogni mezzo per ripristinare condizioni di sicurezza in tutto il territorio insieme al prezioso supporto dei vigili del fuoco. Strada statale 16 Adriatica, le vie Gandhi, Giolitti, Cognini, Jesina, Montessori, contrada Merla, via del Volontariato, via Bellini (dove sembrava di essere in una pista di ghiaccio), parco pubblico di via Cherubini, via Diaz, via Cadorna sono solo uno spaccato degli interventi richiesti il primo dei quali per soccorrere una signora rimasta bloccata con la sua auto tra due alberi caduti lungo la via Gandhi. Le motoseghe delle protezione civile hanno liberato la vettura e ripristinato la viabilità. In via precauzionale è stato chiuso il parco del Monumento e alle ore 19 risultavano chiuse al traffico alcune strade della viabilità secondaria. Il Coc, presieduto dal Sindaco, monitora l’evolversi degli eventi.