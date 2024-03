Ancona, malore in un ufficio: 61 enne portato in ospedale

La persona si trovava all'interno di un ufficio in via Marconi ad Ancona quando sono intervenuti i soccorsi

ANCONA – Un uomo di 61 anni è stato soccorso dalla Croce Gialla di Ancona e dall’automedica del 118 dopo aver accusato un malore. La persona si trovava all’interno di un ufficio in via Marconi ad Ancona quando sono intervenuti i soccorsi. L’uomo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso.

Un altro uomo è stato soccorso a Collemarino per malore, Si tratta di un 70enne che si trovava al mercato della frazione anconetana. Un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona ha provveduto al trasferimento al vicino pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità.