Ancona, malore al parcheggio: uomo in ospedale. Cade a bordo del bus e finisce al pronto soccorso

Il primo soccorso è avvenuto in via Ascoli Piceno e l'altro al Piano San Lazzaro

ANCONA – Un uomo di 37 anni è finito in ospedale dopo essere stato colto da malore. L’episodio si è verificato in via Ascoli Piceno ad Ancona, nei pressi di un parcheggio. Sul posto è accorsa un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona insieme all’automedica. L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso.

Un altro uomo è stato trasportato in ospedale dopo essere caduto a bordo di un bus che avrebbe fatto una frenata mentre era al Piano San Lazzaro. Il mezzo si sarebbe trovato in via Torresi quando nei pressi del semaforo di Piazza Ugo Bassi avrebbe dovuto effettuare, da quanto si apprende, una improvvisa frenata. L’uomo, un controllore, sarebbe finito sopra un sedile riportando un lieve trauma. La persona è stata trasferita al pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità.