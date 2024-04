Osimo in lutto, è morto il professor Carlo Gobbi

OSIMO – È morto ieri sera (21 aprile) il professor Carlo Gobbi, insegnante di generazioni osimane e appassionato di storia patria e della Seconda guerra mondiale che ha narrato nel suo libro “Quota 360”. Aveva 91 anni.

Il ricordo del sindaco

Il sindaco Simone Pugnaloni lo ricorda così: «Se n’è andato, lasciandoci sgomenti, un uomo delle istituzioni, un uomo gentile e colto che ha saputo lasciare il segno nella nostra città. Il maestro Gobbi è stato amministratore comunale, amministratore della sanità osimana e presidente di Astea, ma il suo amore più grande era la storia di Osimo, la storia della sua frazione, San Paterniano. Su carta la storia del Monte della Crescia da lui raccontata attraverso il diario di don Fulvio Badaloni che narrò nel dettaglio la liberazione di Osimo dal Nazifascismo. Quanti eventi pubblici organizzati assieme su questo importante tratto di storia osimana che ebbe il culmine con la presenza di Paolo Mieli in città. I suoi racconti riempivano la platea di emozioni, la sua passione entrava nei nostri cuori. Rimarrai per sempre nella nostra mente quale testimone di maestro di vita. A nome mio e di tutta la città rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari ed in particolare a Cecilia, figlia di Carlo e consigliera comunale. Ricordo bene il nostro ultimo incontro istituzionale al cimitero di San Paterniano per una degna sepoltura ai caduti della guerra».

La salma è esposta nella casa funeraria Biondi a San Biagio fino a mercoledì (24 aprile) alle 20. I funerali avranno luogo venerdì 26 aprile alle 15 nella cattedrale di San Leopardo e poi il corteo proseguirà per il cimitero di San Paterniano.