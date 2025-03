Ancona, addio a Milena Fiore. Il cordoglio della Fondazione Ospedale Salesi ETS

ANCONA – Patronesse del Salesi in lutto per la scomparsa di Milena Felcini Fiore. «La nostra amatissima Presidente, ci ha lasciato» si legge in un post social delle Patronesse nel quale si stringono ai familiari «in un abbraccio. Il dolore è immenso». La camera ardente è stata aperta da questa mattina, 6 marzo, presso l’impresa Tabossi in Via della Montagnola, 13 ad Ancona, fino alle ore 19. I funerali si svolgeranno domani nella Chiesa di Santa Maria dei Servi, in Via del Conero, 3, alle ore 10.

Messaggio di cordoglio anche dalla Fondazione Ospedale Salesi ETS: la presidente della Fondazione Ospedale Salesi ETS, Cinzia Cocco, il vice presidente Saverio Sabatini, la direttrice Laura Mazzanti e tutto il cda della Fondazione Ospedale Salesi ETS esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa della collega consigliera Milena Fiore.

A loro si uniscono il personale, gli operatori e i volontari della Fondazione che con lei hanno condiviso l’amore per i bambini e le loro famiglie, oltre che per le donne ricoverate al Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche. «Fiore – è detto in una nota – è stata una figura di riferimento nella storia della nostra Fondazione: il suo contributo e la sua collaborazione sono stati preziosi. In questo momento di dolore ci stringiamo ai suoi cari, esprimendo le più sentite condoglianze».