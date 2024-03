Ancona, lite in strada: uomo arrestato per evasione

ANCONA – Un uomo è stato tratto in arresto per il reato di evasione dai poliziotti della questura di Ancona. Gli agenti erano intervenuti nella nottata di ieri – 20 marzo – a seguito di una segnalazione di una lite che sarebbe avvenuta in strada tra due persone.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato i due soggetti, un uomo 46enne e una donna 30enne di origini straniere (rumene), entrambi già noti alla polizia. Sentiti sulla vicenda entrambi avrebbero negato la lite, ma da ulteriori accertamenti è poi emerso che l’uomo era gravato dalla misura della detenzione domiciliare presso la sua abitazione.

Condotto in questura, l’uomo è stato tratto in arresto. Nel corso dell’udienza che si è svolta questa mattina in Tribunale ad Ancona, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la prosecuzione della misura già in atto.