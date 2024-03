ANCONA – Un uomo di circa 57 anni è stato soccorso in via Tiziano ad Ancona dopo essere stato investito da una auto in transito, nel pomeriggio di oggi – 29 febbraio. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Ancona per i rilievi di rito.

L’uomo è stato soccorso da una ambulanza della Croce Gialla di Ancona che ha provveduto a trasferirlo al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice di media gravità per accertamenti.