Ancona, scivola da una scala e riporta una frattura alla gamba: infortunio sul lavoro

ANCONA – Un operario 60enne originario del Fermano è finito al pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette di Ancona dopo un infortunio sul lavoro. L’incidente si è verificato oggi – 4 aprile – intorno alle 12,30 ad Ancona. Da quanto si apprende, l’uomo stava eseguendo dei lavori in un appartamento in pieno centro storico nel capoluogo marchigiano.

L’operaio stava smontando degli infissi da una finestra, quando sarebbe caduto da una scala, riportando una frattura scomposta ed esposta ad una gamba. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona e l’automedica. L’operaio è stato trasferito in ospedale in codice rosso e sottoposto ad un intervento in ortopedia.