Incosciente e con lesioni al volto, uomo soccorso a Palombina. Indaga la Polizia

ANCONA – Nella scorsa notte, intorno alle ore 3.30, la Polizia di Stato è intervenuta in zona Palombina per segnalazione relativa alla presenza di una persona in stato di incoscienza. Giunti sul posto, i poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Ancona, hanno riscontrato la presenza di personale sanitario che stava prestando assistenza a un uomo, di origini egiziane, già noto agli uffici della Questura, che presentava lesioni al volto.
L’uomo è stato accompagnato dai sanitari presso il pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per le cure del caso. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia di Stato per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.