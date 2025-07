Loreto, è morto il centauro coinvolto nello scontro con una Opel

LORETO – Dopo quasi tre giorni di agonia è deceduto stamattina (8 luglio) al nosocomio di Torrette il 40enne di nazionalità rumena rimasto coinvolto nell’incidente di sabato (5) a Loreto. Le lesioni riportate nello schianto, mentre era in sella al suo scooter tra le vie Marconi e Ungheria, erano troppo gravi. Nicolae Stangaciu Razvan, padre di una bambina di otto anni, non ha aperto più gli occhi. Disperata la moglie.

La famiglia viveva nella città mariana. Lo scontro è avvenuto contro una Opel Meriva guidata da un uomo di nazionalità indiana.

L’impatto è stato piuttosto violento. Il centauro è stato sbalzato sull’asfalto per diversi metri. Ferito in maniera lieve il conducente del mezzo, uscito da solo prima dell’arrivo della squadra dei vigili del fuoco del distaccamento osimano.

Non è escluso, considerato il quadro che si è profilato, che venga aperto un fascicolo per omicidio stradale a suo carico. C’era anche una pattuglia dei carabinieri per gestire il traffico bloccato in quel tratto che aggira il centro. La strada infatti è rimasta chiusa per diverso tempo per permettere la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

In diversi avrebbero assistito allo schianto in diretta temendo il peggio. Il centro di Loreto è rimasto paralizzato mentre l’eliambulanza si abbassava, non atterrando, per far scendere il medico, un intervento spettacolare a due passi dalla basilica della Santa Casa. A nulla è valso, mentre i soccorritori da terra lo stabilizzavano. I funerali dovrebbero tenersi in Romania. È stato dato l’ok per l‘espianto degli organi.