Ancona: incidente sulla Flaminia, grave un anziano

ANCONA – Un uomo di settantasette anni, L.B. di Ancona, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette dopo essere stato urtato da una macchina. L’incidente è accaduto poco dopo le 14 in via Flaminia all’altezza del supermercato Lidl. Il conducente dell’autovettura, pare per un’imprudenza, ha urtato il ciclomotore. L’uomo, che viaggiava in direzione Ancona, è stato sbalzato ed è finito dall’atra parte della careggiata rischiando anche essere investito. Soccorso immediatamente da un’ambulanza di passaggio, è stato successivamente stabilizzato dal personale del 118 e condotto al pronto soccorso in codice rosso.