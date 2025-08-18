Ancona, incidente in corso Stamira: due donne finiscono all’ospedale

Codice di media gravità per la conducente di un mezzo e la passeggera dell'altro. Sul posto sono intervenute Croce Gialla e polizia locale

ANCONA – Forse un momento di distrazione, forse un pericolo improvviso, fatto sta che attorno alle 15.30 in piazza Cavour ad Ancona, all’altezza dell’incrocio con via Simeoni e dell’imbocco di corso Stamira, due autovetture si sono tamponate violentemente, tanto che l’incidente ha richiesto l’intervento della polizia locale e della Croce Gialla.

Gli agenti della polizia locale sono stati impegnati per alcune ore nei rilievi del caso, mentre i volontari della Croce Gialla hanno soccorso due donne, la conducente di un mezzo e la passeggera dell’altro, portandole al pronto soccorso dell’Ospedale regionale di Torrette con codice di media gravità.

Il tamponamento fortunatamente non ha coinvolto altri mezzi né pedoni.