Ancona, perde il controllo della Fiat 600 e finisce contro un albero: 67enne in ospedale

ANCONA- Incidente questa mattina 21 marzo ad Ancona in via Isonzo, all’altezza della curva sottostante alla chiesa dei Servi di Maria: una donna di 67 anni ha perso il controllo della vettura su cui viaggiava, una vecchia Fiat 600, e ha battuto prima contro parte di un muro per poi finire contro un albero, che ha bloccato la portiera dell’auto sul lato conducente. La donna è quindi rimasta incastrata all’interno del veicolo: per liberarla è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto come pure automedica, Polizia Locale e il soccorso della Croce Gialla.

La donna fortunatamente non è grave, è stata portata a Torrette dove però ha avuto immediato accesso in sala di emergenza alla luce della dinamica dell’incidente e e avendo sfondato il vetro anteriore dell’auto la testa.

Un altro incidente che ha richiesto l’intervento dei soccorritori si è invece verificato intorno alle 11:50 in via Martiri della Resistenza, nei pressi dell’incrocio con Piazzale Europa, dove un furgone ha centrato in pieno una vettura. A Torrette, non in condizioni gravi, una 58enne. Sul posto la Croce Gialla e la Polizia Locale.