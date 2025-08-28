Ancona, dimentica le chiavi in casa e si arrampica sulla grondaia che cede: uomo finisce in ospedale

Ad allertare i soccorsi un gruppo di operai che era in zona ed ha assistito alla caduta. Il fatto ad Ancona

ANCONA – Tre persone senza fissa dimora sono state soccorse dalla Croce Gialla di Ancona e portate in ospedale in tre distinti interventi effettuati tra la notte e la mattinata di oggi, 28 agosto. Un 23enne originario del Mali è stato notato dalla Polfer in prossimità dei binari della stazione di Ancona, mentre stava dormendo. L’uomo è stato portarosi al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per sospetto abuso etilico.

Un’altra persona senza fissa dimora è stata soccorsa invece intorno alle 13 di oggi, mentre percorreva a piedi la galleria del Montagnolo in direzione di Torrette. Si tratta di un 20enne della Costa d’Avorio. In via Vinicio Rossi la Croce Gialla di Ancona ha soccorso un altro senza fissa dimora, un uomo di circa 40 anni in precarie condizioni igieniche. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Senigallia.

Intorno alle 14 di oggi i soccorritori sono intervenuti in via Scrima, ad Ancona, per un uomo di origini straniere, di mezza età, che aveva dimenticato le chiavi di casa all’interno del suo appartamento. Nel tenativo di recuperarle, l’uomo ha provato ad accedere all’abitazione, arrampicandosi lungo la grondaia, che però ha ceduto facendolo precipitare a terra.

Nella caduta ha riportato un sospetto trauma agli arti inferiori e alla schiena. I soccorsi sono stati allertati da alcuni operai nelle vicinanze che hanno assostito alla caduta. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per le cure del caso.