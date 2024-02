Falconara, ubriaco spaventa i passanti: daspo urbano per un marocchino

L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali. Era finito nei guai per droga, furti e più volte era stato denunciato per ubriachezza molesta

FALCONARA MARITTIMA – Ubriaco in un bar, infastidisce i residenti della zona: daspo urbano per un un marocchino. Si tratta di un uomo già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali. Poche ore fa il Questore di Ancona, Cesare Capocasa, ha emesso la misura di prevenzione del Dacur, su proposta del Comando dei carabinieri di Falconara Marittima, nei confronti del marocchino, quarantenne.

L’uomo era finito nei guai per droga, furti e altri reati e più volte era stato denunciato per ubriachezza molesta. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, risale a circa una settimana fa quando in un bar a Falconara l’uomo, ubriaco, aveva assunto un atteggiamento molesto, suscitando allarme e paura nei residenti della zona. A seguito dell’istruttoria il Questore ha ritenuto necessario disporre nei suoi confronti la misura del Dacur, considerata la sua pericolosità sociale. In mattinata il Questore ha emesso e firmato poco fa la misura di prevenzione che vieta al soggetto, per un anno, l’accesso all’esercizio pubblico dove è avvenuto l’episodio ed a tutti i pubblici esercizi nelle vicinanze, avvisandolo che nel caso in cui violi il divieto verrà applicata una misura più grave.