Falconara, ruba cellulare da una cabina sulla spiaggia: nei guai 38enne

FALCONARA – Ruba un telefono cellulare dentro un capanno, preso poco dopo dagli agenti della polizia locale di Falconara. È stato denunciato per furto e resistenza a pubblico ufficiale il 38enne richiedente asilo, di origine nordafricana, bloccato in spiaggia sabato, 2 agosto, attorno all’ora di pranzo dagli operatori del Comando falconarese, che si erano messi sulle sue tracce in seguito alla segnalazione della vittima del furto. L’uomo, subito dopo la denuncia, è stato accompagnato in carcere a Montacuto per scontare un cumulo di pena di 11 mesi e 6 giorni per reati commessi in precedenza.

Il furto

Tutto ha avuto inizio attorno alle 12.30 di sabato 2 agosto, quando al Comando di piazza Municipio è arrivata la segnalazione del furto, commesso presumibilmente da un uomo che si aggirava lungo il litorale. Grazie alle immagini delle telecamere è stato infatti possibile individuare gli spostamenti del presunto autore, che è stato ripreso mentre entrava nella cabina della vittima e ne usciva poco dopo.

Il 38enne è stato rintracciato dagli agenti poco tempo dopo, sempre in spiaggia ed è stato accompagnato nella sede della polizia locale per il foto segnalamento, dato che ha riferito di non avere con sé alcun documento. Una volta risaliti all’identità del giovane, gli operatori di Pl si sono resi conto che sul 38enne pendeva un ordine di carcerazione, perché doveva scontare una pena residua per reati analoghi. Non appena ha saputo che sarebbe finito in carcere l’uomo ha reagito con violenza nei confronti degli agenti, un comportamento che gli è costato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per furto. Sbrigate le pratiche burocratiche, il 38enne è stato accompagnato al carcere di Montacuto.

«L’operazione dei nostri agenti, l’ultima di una lunga serie, evidenzia l’importanza della presenza capillare della polizia locale sul territorio – dichiara l’assessore alla Polizia locale Romolo Cipolletti –. Agli agenti operanti va il ringraziamento dell’amministrazione comunale, che sottolinea anche la professionalità e la competenza del comandante Luciano Loccioni per la conduzione del Corpo e per aver curato l’installazione sul territorio comunale di un sofisticato sistema di videosorveglianza».