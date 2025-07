Falconara Marittima, le sfilano il portafogli mentre fa la spesa: tre arrestati

FALCONARA – I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno arrestato, nella flagranza di furto con destrezza in concorso, due donne e un uomo di origini bulgare (rispettivamente di 30, 31 e 33 anni), senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine.

Nel pomeriggio di ieri 22 luglio i militari hanno predisposto un servizio specifico per a contrastare i reati predatori nel territorio di Falconara, in risposta ad alcune segnalazioni pervenute dalla cittadinanza su furti con destrezza consumati negli ultimi giorni in particolare ad opera di giovani donne, talvolta anche mediante la cosiddetta tecnica dell’abbraccio. Solo poche settimane fa, infatti, una donna originaria della Spagna era stata denunciata per aver sfilato un orologio di valore ad un uomo, dopo averlo “abbracciato” in strada. Perlustrando quindi il territorio cittadino, nei pressi del supermercato Lidl Via Marconi i militari hanno concentrato la loro attenzione su una Mercedes che sostava nel parcheggio dell’esercizio commerciale con a bordo, apparentemente in attesa, un uomo alla guida. Durante il servizio di osservazione a distanza, i Carabinieri hanno quindi notato due donne uscire dal supermercato e salire rapidamente a bordo dell’auto, che si è messa immediatamente in movimento. Percorsi pochi metri, il conducente ha lanciato dal finestrino un portafogli, che è stato subito recuperato dai militari e al cui interno c’erano ancora i documenti di identità della vittima del furto, una donna del luogo.

La Mercedes in fuga è stata quindi bloccata, con l’ausilio di una seconda pattuglia della Tenenza di Falconara, in località Casine di Paterno del Comune di Ancona e gli occupanti sono stati identificati e perquisiti. Contestualmente la proprietaria del portafogli ha sporto denuncia per il furto patito poco prima. Le immagini di videosorveglianza raccolte hanno confermato l’azione fulminea posta in essere dalle due donne che, approfittando di un momento di distrazione della vittima mentre faceva la spesa, con estrema abilità le hanno sfilato dalla borsa il portafogli, per poi allontanarsi repentinamente. La refurtiva, 300 euro in contanti, è stata quindi recuperata e restituita alla donna. I tre stranieri, che a seguito di perquisizione sono stati trovati in possesso di altro contante di presunta provenienza furtiva e pertantosottoposto a sequestro, sono stati quindi ristretti in cella di sicurezza. Questa mattina si è celebrata l’udienza per direttissima, nella quale il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto disponendo per i tre arrestati la misura del divieto di dimora.