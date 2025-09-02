Falconara, si fingono fisioterapisti per rubare la catenina: nei guai due giostrai

FALCONARA – Gli agenti in borghese della polizia locale di Falconara colgono sul fatto i predoni del mercato, che fingendosi fisioterapisti avevano sottratto la catenina d’oro a una donna, presa di mira tra i frequentatori delle bancarelle. Nei guai due giostrai di 45 e 48 anni.

Il fatto

Attorno alle 11 di ieri, primo settembre, i due presunti ladri, di 45 e 48 anni, domiciliati rispettivamente ad Ancona e a Rimini, si sono avvicinati a una falconarese di 79 anni che da via Trieste si stava dirigendo in via Bixio, dove si concentrano gli stand del mercato del lunedì.

Le hanno proposto di farle un massaggio al collo, una manipolazione tanto energica da scuoterla, in modo che non si accorgesse dello strappo della catenina. L’azione è stata fulminea, tanto da non lasciare alla signora nemmeno il tempo di rifiutare il massaggio e di tenerli a distanza, come era nelle sue intenzioni. I due si stavano per allontanare dopo essersi impossessati del monile quando sono stati bloccati dai poliziotti, che avevano assistito a tutta la scena. Gli agenti della polizia locale di Falconara li hanno accompagnati al Comando di piazza del Municipio, dove i presunti ladri sono stati identificati e denunciati per il reato di furto con destrezza. I due, la cui professione ufficiale è quella di giostrai, risultano domiciliati nel capoluogo e in Romagna, anche se la residenza vera e propria è registrata in una strada fittizia.

Sembra che gli uomini fossero accompagnati da un conoscente domiciliato a Bologna, che li attendeva in auto ma che non ha partecipato direttamente alla commissione del reato.

Il Comando di polizia locale sta valutando di adottare ulteriori provvedimenti per evitare che i due, presumibilmente arrivati a Falconara con l’intento di colpire tra i frequentatori del mercato, possano tornare di nuovo in città.

Alla vittima è stato restituito il maltolto, una catenina in oro con un ciondolo.

I servizi in borghese tra le bancarelle del mercato sono organizzati tutte le settimane proprio per prevenire e contrastare i reati commessi approfittando del grande affollamento.

«Ringrazio la Polizia locale per questa nuova operazione, che ha permesso di fermare i due uomini e di tutelare la nostra concittadina – dice la sindaca Stefania Signorini –. Grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti, presenti tra le bancarelle del mercato, i malviventi sono stati individuati e fermati nell’immediatezza dell’evento, tanto che la catenina è stata subito restituita. La presenza costante di pattuglie in borghese durante il mercato si conferma una strategia vincente per prevenire e stroncare sul nascere i reati predatori. È fondamentale che i cittadini si sentano sicuri nei luoghi pubblici e sappiano di poter contare su una Polizia locale attenta, preparata e vicina alla comunità. Continueremo a investire sulla sicurezza e sul presidio del territorio, con un’attenzione particolare ai momenti di maggiore affluenza, come il mercato settimanale».