Falconara, pensionato muore mentre è alla guida

FALCONARA – Si è sentito male a bordo della sua Fiat Panda, attorno alle 10:45, in via Puglie, nei pressi del centro commerciale Le Ville di Falconara Marittima.



Non c’è stato niente da fare per M. C., 72 anni, di Ancona, che, nonostante 30 minuti di tentativi di rianimazione ha perso la vita questa mattina, 26 gennaio.

Un malore mentre stava guidando l’ha spinto ad avvicinarsi al lato della strada. L’uomo ha perso i sensi ed è stato soccorso da Croce Gialla di Ancona e l’automedica di Falconara che hanno tentato per mezz’ora di rifar partire il cuore dell’uomo, inutilmente.