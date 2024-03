Ancona, esplode la borsa dell’acqua calda: padre e figlio in ospedale

Al momento non sono note le cause alla base dell'esplosione. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Gialla di Ancona

ANCONA – Un uomo di circa 40 anni e un bambino di circa 4 anni, entrambi di origini straniere, rispettivamente padre e figlio, sono stati soccorsi dopo aver riportato delle ferite in seguito all’esplosione di una borsa dell’acqua calda. L’incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi – 29 febbraio – in una abitazione in zona Capodimonte, ad Ancona.

Al momento non sono note le cause alla base dell’esplosione. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Gialla di Ancona. Il padre è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, in sala emergenze, mentre il bambino è stato portato a Torrette al pronto soccorso dell’ospedale Salesi di Ancona. Le due persone non sarebbero gravi.