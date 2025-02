Controlli a Falconara, scoperto un veicolo non assicurato ogni due giorni

FALCONARA – I controlli sulla strada della polizia locale di Falconara portano a scoprire un’auto senza assicurazione ogni due giorni. È la media registrata dagli agenti del Comando di piazza del Municipio, che organizzano posti di controllo periodici lungo le strade più trafficate del territorio a tutela della sicurezza.

Dal primo gennaio scorso, anche grazie alla strumentazione di cui sono dotate le pattuglie, sono stati individuati 17 i veicoli senza Rc auto, un comportamento rischioso per chi lo adotta, ma soprattutto per gli altri automobilisti, che potrebbero restare vittime di incidenti senza poter contare nemmeno su un risarcimento. Per questo l’attenzione della polizia locale di Falconara è sempre molto alta. Altrettanta attenzione è rivolta agli automobilisti che non hanno sottoposto il veicolo a revisione nei tempi previsti: dall’inizio dell’anno ne sono stati scoperti 64, in media 1,6 al giorno. Sebbene la mancata revisione sia spesso frutto di dimenticanza, non di malafede, anche viaggiare con un veicolo non revisionato, di cui non è certificata l’efficienza e l’affidabilità, rappresenta un grosso rischio non solo per lo stesso automobilista, ma anche per gli altri guidatori e per i pedoni.

Nel corso dei controlli gli agenti del Comando falconarese si sono imbattuti anche in tre conducenti, di nazionalità straniera, che hanno esibito patenti false.

Infine, durante i controlli delle pattuglie in servizio nei centri abitati, sono stati identificati sette assuntori di sostanze di stupefacenti: tanti sono stati i giovani trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, compatibili con l’uso personale, circostanza che ha comportato la segnalazione alla Prefettura di Ancona. Un giovane è stato anche denunciato per aver aggredito un agente durante i controlli.

A questi si aggiunge il 18enne in monopattino che il 18 gennaio scorso è stato sorpreso in zona stazione con 10 grammi di eroina già suddivisi in dosi: per lui era scattato l’arresto.