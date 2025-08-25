Ancona, nella giacca un coltello e nello zaino hashish: nei guai 55enne

ANCONA – Nella serata di ieri, domenica 24 agosto, la Polizia di Stato ha denunciato un 55enne italiano, già gravato da precedenti per reati contro la persona e il patrimonio ed anche in materia di sostanze stupefacenti, sorpreso in possesso di un coltello e di sostanza stupefacente.
In particolare, intorno alle ore 23, durante l’attività di controllo del territorio, le Volanti della Questura di Ancona, transitando nella zona degli Archi, notavano un uomo che, alla vista dei poliziotti, assumeva un atteggiamento immediatamente sospetto e, con fare repentino, nascondeva un oggetto di piccole dimensioni all’interno della felpa.
Gli agenti pertanto procedevano ad identificare e controllare l’uomo, richiedendo delucidazioni su quanto occultato. Il cinquantacinquenne si mostrava tuttavia reticente, asserendo di non aver occultato niene.
Durante il controllo, veniva rinvenuto all’interno dello zaino dell’uomo un contenitore metallico, contenente circa un grammo di sostanza stupefacente del tipo hashish, e nella giacca un coltello a serramanico con lama di 7 cm e lunghezza totale di 15 cm.
Interrogato in merito al possesso di quanto rinvenuto, l’uomo riferiva di detenere la sostanza stupefacente per uso personale, mentre non era in grado di fornire spiegazioni circa il porto del coltello.
Per tali motivi, il 55enne veniva denunciato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere e sanzionato per il possesso della sostanza stupefacente.