Falconara, nudo tra gli scogli: identificato dalla polizia

ANCONA – Prosegue nel fine settimana il progetto “Estate insieme in sicurezza”, disposto dal questore Cesare Capocasa d’intesa col prefetto Maurizio Valiante.

Nel fine settimana, le moto d’acqua della Polizia di Stato si sono dirette verso la litoranea di Senigallia, dove è in corso il Summer Jamboree, il festival dedicato alla musica e alla cultura americane degli anni ’40 e ’50.

Nel corso dell’attività di pattugliamento via mare, all’altezza di Rocca Priora, i poliziotti a bordo delle moto d’acqua, allertati da alcune imbarcazioni ormeggiate al largo, intervenivano per la segnalazione della presenza di un uomo che si era denudato fra gli scogli.

Raggiunto dagli operatori, l’uomo, un cinquantenne italiano, ammetteva di essersi spogliato ma negava di aver compiuto atti libidinosi o comunque molesti.

Il cinquantenne, il cui gesto non era stato notato da altri bagnanti presenti sulla spiaggia, veniva tuttavia invitato a rivestirsi immediatamente e a spostarsi in un luogo più idoneo, ove veniva identificato dai poliziotti, e successivamente affidato ad una pattuglia della Polizia Locale di Falconara Marittima, impegnata nel presidio delle spiagge, per procedere con le dovute incombenze.

Proseguono anche i servizi di prossimità da parte della Questura di Ancona, attraverso varie iniziative di promozione della salute rivolte alla cittadinanza.

Nella mattina di ieri, 9 agosto, l’attività è stata svolta a Marcelli, attraverso un presidio informativo finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza sui comportamenti corretti da adottare durante l’estate.

Il personale medico e infermieristico della Polizia di Stato e i volontari della Croce Rossa Italiana hanno spiegato alla popolazione come proteggersi dal caldo, fornendo informazioni chiare e accessibili anche alle fasce più anziane della popolazione.

Tra le 19 di ieri e le ore 4 del mattino di oggi domenica 10 agosto, le località di Numana, Marcelli di Numana e Sirolo sono state interessate da servizi congiunti tra Polizia di Stato e Carabinieri, disposti dal Questore d’intesa con il Prefetto, e articolati in vigilanze appiedate ed automontate.

A Numana, intorno alle 21.30, i poliziotti intervenivano per la presenza molesta di un trentacinquenne di origini senegalesi, intento a schiamazzare in preda ad ebbrezza alcolica e che, per tali ragioni, veniva deferito all’Autorità.

Nell’ambito dei servizi del controllo del territorio, nella sola giornata di ieri la Polizia di Stato, anche attraverso vari posti di controllo, ha identificato complessivamente 74 persone, 21 delle quali con precedenti.