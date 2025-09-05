Ancona, “beccato” con l’hashish: denunciato

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 4 settembre, la Polizia di Stato della Questura di Ancona, coadiuvata da personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, ha effettuato nel capoluogo dorico mirati servizi di controllo del territorio, disposti dal questore Capocasa d’intesa con il prefetto Valiante.



I controlli hanno riguardato le zone di piazza d’Armi, Piano San Lazzaro, Archi, la stazione Ferroviaria e piazza Cavour e sono stati estesi anche all’area di Portonovo.



Il servizio è stato effettuato mediante una vigilanza dinamica, con verifiche a campione attraverso diversi posti di controllo. Nel complesso sono state identificate 73 persone, di cui 12 con precedenti, e sono stati controllati 32 veicoli.



Un uomo italiano di circa 35 anni è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di mezzo grammo di hashish detenuto per uso personale.

L’attività di monitoraggio del territorio, volta a contrastare reati predatori e a garantire la sicurezza nelle aree urbane più nevralgiche, proseguirà anche nelle prossime settimane.