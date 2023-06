Ancona, ciclista investito sulla provinciale del Conero: portato in ospedale

ANCONA – Un ciclista di circa 54 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da una auto lungo la provinciale del Conero, ad Ancona. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 9. Da quanto si apprende l’uomo, che pedalava in direzione del mare, era giunto nei pressi del bivio per la frazione Varano, quando un’auto lo ha tamponato.

Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che il ciclista avesse accostato a bordo della carreggiata quando il veicolo, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Ancona, intervenuta sul posto per i rilievi di rito, il mezzo lo ha investito facendolo cadere a terra.

L’uomo nell’impatto con l’auto e l’asfalto ha riportato un politrauma ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette da una ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Le sue condizioni non sarebbero gravi al momento.