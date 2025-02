Castelplanio, indagine per truffa in erogazioni comunitarie, tre deferiti alla procura

L'azienda avrebbe percepito fondi agricoli comunitari per un importo pari a 120mila euro, prendendo in affitto terreni svantaggiati nei Comuni di Arcevia e Serra San Quirico, senza mai avere condotto effettivamente alcuna attività agricola

ANCONA – I carabinieri forestali, coi droni e a seguito di un sopralluogo, cercavano alberi, ma hanno trovato solo un vecchio vigneto, e anche da quello sono riusciti a risalire alla truffa. E’ successo tra Arcevia e Serra San Quirico ma i responsabili sono attivi a Castelplanio. I carabinieri forestali del nucleo di Arcevia, infatti, hanno deferito alla procura della Repubblica di Ancona, tre cittadini residenti in provincia di Ancona per aver costituito un’impresa agricola con sede a Castelplanio al solo fine di percepire indebitamente fondi comunitari. In particolare, dagli accertamenti dei militari risulterebbe che negli anni dal 2020 al 2024 l’azienda agricola avrebbe percepito fondi agricoli comunitari finalizzati all’avviamento di giovani agricoltori, per un importo pari a 120mila euro, prendendo in affitto terreni svantaggiati nei Comuni di Arcevia e Serra San Quirico, ma che non abbiano mai condotto effettivamente alcuna attività agricola, come invece stabilito dai criteri di condizionalità necessari per percepire gli aiuti.

Gli accertamenti sono stati condotti dai militari mediante sopralluoghi, consultazione di immagini satellitari, valutazioni dendrometriche di stima delle piante, acquisizioni di informazioni da persone informate sui fatti e acquisizione di documentazione amministrativa e contabile presso la Regione Marche e presso la Confederazione italiana agricoltori. I tre denunciati rischiano le pene previste dal codice penale per il reato di truffa aggravata in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche che va da due a sette anni di reclusione. Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte a indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.