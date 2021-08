Castelfidardo, scontro auto-moto: 52enne trasferito in eliambulanza a Torrette

ANCONA – Doppio incidente nel primo pomeriggio di oggi a Castelfidardo e Camerano. Poco dopo le 14 nella cittadina della Fisarmonica, all’incrocio tra via Recanatesi e via Pigini, è avvenuto lo scontro tra una auto e una moto dove ad avere la peggio è stato il centauro. Si tratta di un 52enne residente a Castelfidardo.

Per soccorrere il motociclista, si è alzata in volo l’eliambulanza Icaro, che ha trasferito il 52enne in codice rosso al Pronto Soccorso di Torrette per un politrauma. L’uomo è giunto all’attenzione dei sanitari di Torrette che stanno eseguendo proprio in questi momenti una serie di accertamenti medici, ma non risulta in prognosi riservata. Il centauro fortunatamente non è in pericolo di vita.

Altri tre feriti sono giunti al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale, in condizioni meno gravi, in seguito ad un altro incidente fra autoveicoli che si è verificato a Camerano, all’incrocio tra via Martiri della Liberta e via Papa Giovanni. Sono stati trasportati in ospedale in codice di media gravità.