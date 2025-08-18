Castelfidardo, la Polizia scova una serie di truffe assicurative

CASTELFIDARDO – La Polizia locale di Castelfidardo ha intensificato l’attività di vigilanza sul territorio con una casistica variegata di interventi che hanno spaziato dalle truffe assicurative, agli incidenti stradali – alcuni dei quali, purtroppo, anche gravi che hanno richiesto il sequestro dei mezzi e l’intervento dell’elisoccorso – ai controlli notturni per il contrasto del fenomeno della guida in stato di alterazione per alcool e droghe, per la cosiddetta movida molesta, la vigilanza dei quartieri specie in occasione di festività per prevenire i furti in abitazione, oltre ad indagini per danneggiamenti della proprietà privata, all’abbandono di rifiuti e all’opera di ausilio ai vigili del fuoco per il crollo su strada di parti di un edificio così come in occasione dei gravi fenomeni meteo del 3 agosto.

Il report

Il nuovo report operativo delle attività ferragostane degli agenti di piazza Leopardi, infatti, inizia con le indagini scaturite da un mero incidente stradale che hanno portato alla luce una serie di truffe assicurative poste in essere da sedicenti broker che, carpita la fiducia attraverso contatti internet e telefonici ben strutturati, con tanto di sito web – successivamente oscurato previa segnalazione all’Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) – hanno stipulato fantomatiche polizze per auto e moto ai danni di ignari cittadini. La puntuale ed articolata attività investigativa permetteva alla Polizia locale di delineare il complesso ed artificioso schema architettato dai sedicenti assicuratori, tracciandone flussi di denaro e contatti telefonici permettendo agli investigatori di individuare e deferire all’Autorità giudiziaria ben tre persone per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode informatica, truffa ed esercizio abusivo di intermediazione finanziaria. Sempre nei giorni scorsi alla sala operativa di piazza Leopardi giungeva richiesta di intervento per il patito danneggiamento delle pertinenze di una proprietà privata presa di mira da ignoti in orario notturno. Anche in questo caso gli agenti hanno ripercorso tutti i movimenti dei veicoli persone in transito nell’area di riferimento fino a restringere il cerchio degli indiziati e a deferirli all’Autorità giudiziaria. Il denunciante, felice per l’insperato esito positivo delle indagini perché consumato con i favori della notte, ha voluto ringraziare gli agenti per avere dato un nome agli autori. Nel corso dei controlli serali, invece, sono stati deferiti in stato di libertà tre persone per guida in stato di ebbrezza alcolica cui è seguito il ritiro della patente, mentre sul fronte dei controlli il dato è stato decisamente più confortante se è vero che nulla è stato riscontrato in termini di comportamenti contrari alla legge. I numerosi posti di controllo della circolazione stradale, infine, hanno permesso di sanzionare alcuni conducenti di veicoli sprovvisti di copertura assicurativa ed altri non in regola con la revisione periodica. Un capitolo a parte merita la vigilanza ambientale finalizzata al contrasto dell’abbandono di rifiuti ma per i quali le indagini sono ancora in corso nel più stretto riserbo.