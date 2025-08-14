Camerano, quattro auto coinvolte in un max schianto: cinque i feriti



CAMERANO – Sono rimaste coinvolte quattro auto nell’incidente di oggi (14 agosto) attorno alle 11 a Camerano, sul ponte all’altezza dell’incrocio per Sirolo.

Si è trattata di un maxi tamponamento dopo il quale due delle quattro auto si sono scontrate in maniera frontale. A seguito infatti del primo tamponamento tra due vetture, una è finita nella corsia di marcia opposta proprio mentre sopraggiungeva un’altra auto.

L’impatto tra i due mezzi è stato violento. Nell’urto, è stata poi coinvolta in parte una quarta auto. La dinamica è tuttora in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Osimo. I feriti (che si trovavano tutti nelle due auto che si sono scontrate frontalmente) sono in tutto cinque, tra cui una bimba trasportata con il padre all’ospedale Salesi per accertamenti. Nel campo adiacente è atterrata l’eliambulanza da Torrette per caricare la paziente più grave.

In un’auto si trovava una coppia di fidanzati, turisti. La ragazza, 25enne, è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco di Osimo, e affidata alle cure del personale dell’équipe di Icaro, che ha provveduto al trasporto al nosocomio regionale con un codice rosso per lesioni alle gambe rimaste incastrate tra le lamiere. Trasportati a Torrette il fidanzato della giovane e la donna che si trovava nell’altra auto.

La strada è stata chiusa e sul posto sono accorse due ambulanze della Croce Gialla di Camerano, l’automedica di Osimo, la Croce Rossa di Osimo.



