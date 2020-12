Ancona, trovato cadavere di una donna davanti alla Grotta Azzurra

La scoperta choc poco prima dell'ora di pranzo. Ancora non sono chiari i contorni della vicenda. Il corpo è stato avvistato tra gli scogli sulla riva

ANCONA – Scoperta choc davanti alla seggiola del Papa nei pressi della Grotta Azzurra ad Ancona. Intorno alle 12,20 il cadavere di una donna è stato avvistato tra gli scogli nello specchio di acqua che si trova davanti alla costa dorica.

Sul posto la Capitaneria di Porto, tre squadre dei Vigili del Fuoco, fra i quali anche i sommozzatori e i portuali e la Guardia di Finanza di Ancona. Il cadavere è stato avvistato sugli scogli, a riva, riverso a terra a faccia avanti e con gli abiti indosso.

Non si conosce ancora la dinamica dell’accaduto, ma dalla prima ricostruzione sembra che la donna possa essere caduta dal Parco del Cardeto che si trova sopra la Grotta. Al momento non è esclusa neanche l’ipotesi del suicidio. L’identità della vittima non si conosce ancora.

Ad avvistare il cadavere è stata una persona dall’area del Cardeto, che ha subito allertato il 118.