ANCONA – Raffica di controlli da parte dei carabinieri del NAS di Ancona, i quali sono intervenuti nell’ultima settimana in tutta la regione Marche. I soprascritti controlli hanno portato a diverse sospensioni temporanee dell’attività di esercizi pubblici e sequestri amministrativi di alimenti non conformi agli standard di sicurezza. Servizi che rientrano nell’ambito delle operazioni “Estate Tranquilla” e “Giubileo 2025”, disposte dal Comando carabinieri Tutela per la salute di Roma. Tre operazioni in provincia di Ancona, una di Macerata ed un’altra di Fermo.

Un’ispezione congiunta tra i carabinieri del NAS e il personale del servizio veterinario dell’AST di Ancona ha portato al sequestro di 8 kg di prodotti lattiero-caseari trovati in condizioni igieniche inadeguate poiché detenuti a temperature errate a Numana (An). Gli alimenti, rinvenuti su un mezzo adibito a commercio ambulante in forma itinerante, sono stati fatti successivamente smaltire secondo le normative vigenti.

A Senigallia (An), è stata controllata una pasticceria in cui è stata accertata l’omessa esposizione dell’elenco degli ingredienti per i prodotti da forno e in particolare per le varie qualità di pizza. L’attività è stata multata con una sanzione amministrativa di 666 euro.

Il titolare di un agriturismo di Trecastelli (An) ha ricevuto una sanzione di 2mila euro per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP. Nella cucina è stata accertata la presenza di escrementi di topi e insetti morti. Disposta l’immediata sospensione dell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti.

Durante un controllo presso un ristorante di Civitanova Marche (Mc) sono stati sequestrati 17 kg di prodotti ittici (crostacei, pesce azzurro, ostriche e molluschi bivalvi) privi di etichettatura e tracciabilità. Rilevate anche non conformità minori nei locali e la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP. Al titolare sono state date sanzioni di un totale di 3mila e 500 euro.

Da un’ispezione di un ristorante di Porto Sant’Elpidio (Fm) sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie. Nel magazzino e nella cucina è stata trovata la presenza massiva di blatte vive e morte. La gravità della situazione ha fatto richiedere l’immediato intervento di personale dell’AST di Fermo che ha disposto, seduta stante, la sospensione dell’attività fino al ripristino delle normali condizioni igieniche. Inoltre il titolare è stato multato con una sanzione di mille euro.