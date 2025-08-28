Ancona, 46enne più volte evasa: riportata in carcere

Dopo numerose infrazioni e reati commessi durante il regime alternativo, la misura è stata revocata dall'Ufficio di Sorveglianza

ANCONA – È stata condotta nuovamente in carcere la donna di 46 anni che, più volte, aveva violato le condizioni della detenzione domiciliare a cui era stata ammessa. A eseguire il provvedimento, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Ancona, sono stati gli agenti della Squadra Mobile della Questura dorica nel pomeriggio del 27 agosto. La donna è stata trasferita nella Casa Circondariale di Pesaro per l’espiazione della pena.

La storia giudiziaria della quarantaseienne ha origine da due distinti episodi. Il primo risale al luglio 2012, quando, in evidente stato di ubriachezza, aveva aggredito la titolare di un locale pubblico e successivamente gli agenti intervenuti, danneggiando anche una vetrata della caserma. Per questi fatti era stata condannata a otto mesi di reclusione, con sentenza divenuta definitiva nel 2017.

Il secondo episodio è del settembre 2016: arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, è stata condannata nel 2019 a sei mesi di carcere. Le due pene sono poi confluite in un unico provvedimento esecutivo notificato nel marzo 2024.

Nel novembre dello stesso anno, alla donna era stata concessa la detenzione domiciliare, ma la misura è stata più volte violata. Il 24 dicembre scorso, infatti, era stata trovata in strada ubriaca. Per questo motivo il beneficio le era stato revocato e la pena ripristinata in carcere. Tuttavia, nel gennaio 2025, era stata nuovamente ammessa alla detenzione domiciliare.

Ma anche questa seconda possibilità è stata disattesa. Nella serata dello scorso Ferragosto, la donna è stata sorpresa alla guida in centro città con un tasso alcolemico di 2,30 g/l. A seguito del ritiro della patente, ha anche insultato gli agenti. Per tali fatti, la donna è stata denunciata alla locale Procura della Repubblica in ordine ai reati di evasione, guida sotto l’effetto dell’alcol ed oltraggio a pubblico ufficiale.

Ieri, mercoledì 27 agosto, l’Ufficio di Sorveglianza di Ancona ha sospeso il beneficio del regime domiciliare, disponendo nuovamente nei confronti della quarantaseienne il ritorno in carcere. Nel pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile l’hanno rintracciata, accompagnata in Questura per le formalità di rito e successivamente trasferita alla Casa Circondariale di Pesaro, dove dovrà ora scontare la pena residua.