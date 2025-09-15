Ancona, tragedia alla stazione di Torrette: persona investita dal treno, circolazione sospesa

Sul posto la Polizia Ferroviaria e il personale del 118

ANCONA – Tragedia alla stazione ferroviaria di Torrette: una persona è stata investita da un treno in transito. La circolazione ferroviaria tra Falconara Marittima e Ancona è stata sospesa dalle 9:50 di questa mattina per consentire all’Autorità Giudiziaria di effettuare gli accertamenti in seguito all’investimento.

Sul posto la Polizia Ferroviaria e il personale del 118. Trenitalia fa sapere che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, mentre i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Il treno direttamente coinvolto e oggetto di provvedimento è l’Intercity IC 542 Roma Termini (7:13) – San Benedetto Del Tronto (12:35). Il treno, fa sapere Trenitalia, oggi termina la corsa a Falconara Marittima.

I treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi sono FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30); FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25); FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) – Lecce (15:58); IC 603 Milano Centrale (5:25) – Lecce (16:51); IC 606 Bari Centrale (5:50) – Milano Centrale (15:30).

grazie mille