Ancona, spintona gli agenti: denunciato 35enne

ANCONA – Nella serata di ieri, mercoledì 3 settembre, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale.
Nello specifico, intorno alle ore 17, la locale Sala Operativa inviava un equipaggio della Squadra Volanti in via Giordano Bruno, per segnalazione della presenza di un soggetto molesto.
Giunti sul posto, i poliziotti rintracciavano immediatamente un soggetto segnalato, un uomo di origini gambiane di circa 35 anni, già noto a questi uffici, che si poneva sin da subito in maniera scontrosa nei confronti degli agenti, poiché infastidito dal loro arrivo.
L’uomo si rifiutava di collaborare al controllo e aumentava la propria scontrosità, iniziando a spintonare e sbracciare verso i poliziotti, nel tentativo di sottrarvisi. Con non poca fatica, gli operatori riuscivano ad accompagnare l’uomo negli Uffici di via Gervasoni per gli accertamenti del caso. Il trentacinquenne veniva quindi denunciato a piede libero per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.