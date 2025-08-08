Ancona, sfida lanciata su Tik Tok per rubare nei negozi: quattro giovani fermati dalla Polizia

ANCONA – Nella giornata di ieri 7 agosto la Polizia di Stato ha fermato quattro giovani italiani, poco più che maggiorenni, che si erano resi responsabili del furto di numerosi prodotti in diverse attività commerciali cittadine.

In particolare, su segnalazione della locale Sala Operativa, gli operatori della Squadra Volanti della Questura di Ancona intervenivano presso una profumeria nei pressi di Piazza D’Armi, a seguito di richiesta da parte della responsabile dell’esercizio commerciale. La responsabile del negozio riferiva ai poliziotti che le sue collaboratrici avevano fermato tre ragazze e un ragazzo, che avevano occultato in varie buste alcuni prodotti, cercando di uscire dal negozio senza pagare. Una volta scoperti, i giovani aprivano le buste in loro possesso, mostrando la merce di cui si erano illecitamente appropriati.

Tuttavia, al momento del controllo si appurava altresì che all’interno delle buste erano contenuti diversi prodotti e gadget appartenenti anche ad altri brand. I ragazzi riferivano quindi ai poliziotti che l’ulteriore merce contenuta all’interno delle loro buste era stata sottratta in giornata da altri esercizi commerciali, sull’onda di una challenge, in atto sul social Tik Tok, per la quale giovani ragazzi si rendono protagonisti di svariati furti presso diversi punti vendita, filmando le loro gesta e condividendole sul social network.

La merce, per un valore complessivo di diverse centinaia euro, è stata sottratta da sette attività commerciali cittadine e in particolare: una libreria, due negozi di articoli vari, un negozio di cosmetici, un negozio di vestiti, due punti vendita di prodotti per la cura della persona e della casa.

La Polizia di Stato, particolarmente attenta alle fasce più giovani della popolazione, invita i ragazzi a desistere dall’intraprendere sfide via social, che potrebbero comportare conseguenze negative.