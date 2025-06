Ancona, segnala sull’App YouPol e fa denunciare un uomo per possesso di cocaina

ANCONA – La Polizia di Stato è intervenuta nella serata di ieri, 12 giugno, in zona Pinocchio a seguito di una segnalazione pervenuta alla Centrale Operativa della Questura tramite app YouPol.

In particolare un residente, dal balcone della propria abitazione, aveva notato un soggetto armeggiare con fare sospetto sotto il palazzo e, non essendo la prima sera che notava l’uomo, aveva deciso di inoltrare una segnalazione tramite app. Il segnalante aveva così descritto l’uomo e aveva segnalato che, molto probabilmente, lo stesso si trovava lì ogni sera per consumare della sostanza stupefacente.

Giunta sul posto la Volante identificava il soggetto: si trattava di un uomo di circa 55 anni, italiano con diversi precedenti per reati contro la persona e stupefacenti. Alla vista della Polizia immediatamente l’uomo si agitava e tentava di eludere il controllo, cosa che non gli veniva consentita dagli agenti che lo conducevano in via Gervasoni. Quì l’uomo veniva trovato in possesso di circa 2 grammi di cocaina occultati. Inoltre si presentava si evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcool. Il cinquantacinquenne veniva così denunciato per lo stato di ubriachezza e per il possesso della sostanza stupefacente.

La Polizia di Stato ricorda che l’applicazione YouPol, per smartphone, tablet e computer, nasce nel 2017 come strumento pratico ed immediato di comunicazione fra cittadini e Polizia di Stato, per prevenire e contrastare il bullismo, lo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’applicazione YouPol non sostituisce i numeri di emergenza NUE unounodue (uno uno due), ma rappresenta una modalità “smart” di contatto con la Polizia di Stato.