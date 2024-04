Ancona, aveva rubato un portafogli e girava con un coltello: denunciato

Nei pressi di via XXIX Settembre, i poliziotti hanno proceduto al controllo di un uomo, di origine tunisina di circa 20 anni. Nascondeva in tasca un coltello multilama

ANCONA – Durante la nottata, nei pressi di via XXIX Settembre, i poliziotti hanno proceduto al controllo di un uomo, di origine tunisina di circa 20 anni, regolare sul territorio nazionale ma gravato da numerosi precedenti giudiziari.

Durante il controllo i poliziotti gli hanno chiesto di mostrare quanto nascondeva all’interno delle proprie tasche e a quel punto il giovane ha estratto un coltello multilama del tipo serramanico, che presentava la lama sporca di sostanza stupefacente, in particolare hashish. In merito al possesso del coltello l’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione nè alcuna giustificazione. Inoltre, dal controllo, i poliziotti hanno verificato che lil nordafricano era in possesso di una carta di identità, di una patente, di una tessera sanitaria e di una carta di credito tutte intestate ad un’altra persona. Sul possesso di tali documenti il giovane ha fornito spiegazioni tra loro contrastanti e prive di riscontro.

Insospettiti dalla situazione i poliziotti hanno avviato un controllo più approfondito dal quale hanno riscontrato che, diversi giorni fa, era stata presentata una denuncia che riferiva di un furto all’interno di un veicolo di un giubbotto all’interno del quale era custodito il portafogli della vittima. I documenti sono stati così restituiti al proprietario che ne aveva patito il furto e il giovane è stato denunciato per i reati di possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere nonchè per ricettazione.

Considerati i precedenti dell’uomo il Questore nelle prossime ore valuterà l’applicazione di idonea misura di prevenzione.