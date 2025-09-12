Provinciale del Conero, moto contro un cinghiale: centauro in ospedale

Paura lungo la strada provinciale del Conero. Nella notte un giovane motociclista ha centrato con la due ruote un cinghiale. L’incidente è avvenuto intorno alle 4, nel tratto compreso fra lo svincolo che conduce alla frazione di Varano e lo stradello che porta a Mezzavalle.
Il centauro, un 24enne, non grave, è stato trasportato non da un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti. L’animale, da quanto si apprende, sarebbe deceduto sul colpo nell’impatto con il bolide.